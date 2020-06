Rapper ucis în plină stradă în SUA. Avea doar 26 de ani

Tray se afla la volan, în cartierul Chatham din Chicago. În direcția sa au fost trase mai multe focuri de armă dintr-o altă mașină.

Cântărețul a fost rănit la gât și la umăr. El a fost transportat la spitalul Universitar, dar viața sa nu a mai putut fi salvată.

Chief Keef Glo Gang Brother Tray Savage Dies From A Gunshot To The Neck! ????????????????pic.twitter.com/uzphfMTO24