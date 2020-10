Laura Cosoi, despre nașterea în pandemie și frica mămicilor de a-și trimite copiii la creșă

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite vedete din România. Are o familie superbă și este un model pentru multe tinere care o urmăresc pe site-urile de socializare.

La 38 de ani, Laura Cosoi este o femeie împlinită. Este căsătorită de cinci ani cu afaceristul Cosmin Curticăpean și are acasă două comori, pe Rita (2 ani) și Vera, care a venit pe lume anul acesta, la jumătatea lunii august.

Într-un interviu acordat unei publicații online, actrița vorbește despre experiența nașterii în pandemie, dar și despre alegerea de a-și trimite fiica de doi anișori la creșă în această perioadă.

Pe Laura nu au descurajat-o resticțiile impuse de pandemia de coronavirus și povestește că experiența nașterii a fost una frumoasă, în care s-a simțit în siguranță.

“Pentru mine a fost aproape la fel ca prima dată, nu am resimțit pandemia, dacă nu iau în calcul prima perioadă când am trecut prin tot felul de triaje epidemiologice, cu test și așa mai departe. Diferența a fost că nu i-au mai permis lui Cosmin să fie cu mine, în rest, de la maternitate, moașă, neonatolog, ginecologul toate au fost la fel. Am născut în aceeași sală, am ajuns în același salon. Dacă ar fi fost prima oară poate că ar fi fost mai complicat, dar acum știam cum decurge treaba și la ce să mă aștept. M-am simțit în siguranță. Pe de altă parte, mă gândesc că în alte vremuri femeile nășteau pe-acasă, prin căruțe, pe unde apucau. Acum avem condiții de super-lux. Deci mă raportez la alte vremuri și mi se pare totul foarte simplu”, a povestit actrița pentru Life.ro.

Și-a trimis fiica la creșă după ce s-au ridicat restricțiile

Laura face parte din rândul mămicilor care și-au trimis copiii la creșă, după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Actrița este de părere că un copil se poate dezvolta frumos la creșă, iar interacțiunea cu ceilalți copii este foarte importantă.

“Rita merge la creșă de la un an; evident că în luna martie s-a pus stop, fiindcă aceasta era regula pentru toată lumea, dar din 15 iunie ea a reluat creșa. Am fost extrem de curajoasă în ochii multor mămici să o trimit înapoi în colectivitate, mai ales că eram însărcinată, în ultimul trimestru, deci era de așteptat tocmai, să elimin orice ocazie de a contacta vreun virus, nicidecum să trimit copilul la creșă. Eu m-am gândit așa: „cu Dumnezeu înainte!”. În plus, dacă aș fi privat-o pe Rita de creșă în ultimele luni de sarcină și primele luni de viață ale Verei era aproape inutil, fiindcă oricum ar fi venit această iarnă, plină de viroze și semne de întrebare, deci o pauză de vreo 8 luni. Scenariul cel mai fericit ar fi fost ca Rita să ajungă la creșă abia anul viitor, în martie. Or, ar fi fost un preț pe care nu am vrut ca fetița să-l plătească. Mă ajută foarte mult și faptul că sunt mai puțini copii, este o creșă privată, e chiar în spatele casei, deci indiferent de ce s-ar întâmpla, eu sunt acasă”, a declarat actrița.

