Kate Middleton, prima apariţie de când a anunţat încheierea tratamentului de chimioterapie. Cum a fost surprinsă. FOTO

Kate Middleton a fost fotografiată pe scaunul pasagerului unei maşini conduse de soţul ei, prinţul William, potrivit Daily Mail.

Conform The Telegraph, cuplul se îndrepta spre biserică pentru a participa la slujba de duminică alături de regele Charles şi regina Camilla. Familia regală are un castel la Balmoral, pe care l-a achiziţionat în 1852. Aici a murit regina Elizabeth a II-a la 8 septembrie 2022.

