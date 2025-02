Justin Timberlake a împlinit 44 de ani. Soția lui, Jessica Biel, i-a transmis un mesaj emoționant. GALERIE FOTO

„Un alt an pentru a crea amintiri pe care le păstrez sacre în inima mea. Un alt an plin de bucurie și provocări ca părinte alături de tine. Un alt an împreună, fiind curioși și creativi în lume. Un alt an de creștere și evoluție și uneori regres, alături de tine. Un alt an râzând de toate acestea. La mulți ani, iubirea mea”, a scris Biel, potrivit People.

Alături de descriere, starul din Summer Catch a împărtășit o serie de poze de-a lungul anilor în care apare alături de partenerul său.

Justin Timberlake și Jessica Biel formează un cuplu din 2007. Deși s-au despărțit temporar în 2011, cei doi s-a căsătorit în octombrie 2012 și sunt împreună și fericiți de atunci. Cei doi au împreună doi băieți: Silas și Phineas.

Timberlake a postat o recapitulare a turneului pe Instagram, arătând ce s-a întâmplat pe scenă atunci când a sărbătorit cea mai recentă etapă a relației lor cu o arenă plină de fani.

Deși Timberlake are mai multe premii Grammy în palmares, Silas pare complet nepăsător față de succesul tatălui său. Într-un interviu din 2021 cu Jimmy Fallon, Biel a spus despre fiul lor, care avea atunci 6 ani: „De fiecare dată când aude o melodie a lui tati, spune «Ah, da, e tata. Nicio mare scofală, oricum».”

