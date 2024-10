Justin Timberlake vine la Electric Castle. Fanii sunt în culmea fericirii

Afișe cu versuri din cele mai îndrăgite hituri ale lui Justin Timberlake au împânzit orașele României, iar fanii au fiert de nerăbdare să afle ce urmează.

"Sexy Back", "Cry me a river" și "Can't stop de feeling" se vor auzi live vara viitoare lângă Castelul Banffy, în Bonțida, când Justin Timberlake va urca pe scena principală de la Electric Castle.

Renate Roca-Rozenberg, Manager PR Electric Castle: "E un privilegiu pentru Electric Castle și pentru orice festival din această lume să-l aibă pe Justin Timberlake ca headliner. Știam că fanii din România și-l doresc foarte mult, am văzut cât de mult s-a încercat să meargă în alte țări, inclusiv în America să-l vadă. Cred că va fi senzațional să-l știi la tine acasă".

Fată: "Vai, am rămas în șoc când am văzut pentru prima dată afișele, pentru că este artistul meu preferat și am zis wow, vine în România, nu se poate așa ceva. Deja toată facultatea știe, am informat pe grupuri, „Vine J. T. în România!!”.

Electric Castle va avea loc între 16 și 20 iulie 2025

Băiat: "Sunt vești grozave. Când începe?".

Fată: „Da, sunt fericită! E o legendă Justin T!”.

Băiat: ”Da, are o voce fantastică!”.

De-a lungul timpului, artistul american a câștigat 10 premii Grammy. În prezent, Timberlake este în turneul mondial "Forget tomorrow".

Până să ajungă la noi, cântărețul va cânta în Spania, Italia, Polonia, Danemarca și Irlanda. ''Electric Castle'' va avea loc între 16 și 20 iulie 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: