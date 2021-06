Jurnalista britanică Christiane Amanpour, vedetă a CNN, a anunțat că are cancer ovarian

Jurnalista britanică de origine iraniană Christiane Amanpour, vedetă a canalului american CNN, a anunţat ca are cancer ovarian.

Adresându-se telespectatorilor CNN după o absență de o lună, Amanpour, în vârstă de 63 de ani, a povestit că a fost deja operată și a început chimioterapia.

Prezentatoare a emisiunii de la CNN, care îi poartă numele, jurnalista a devenit cunoscută publicului din lumea întreagă, transmițând reportaje de la Războiul din Golf, care a urmat invaziei Kuweitului de către Irak, în 1991. După ani de teren în cele mai fierbinți puncte ale planetei, din Somalia până în fosta Iugoslavie, în ultimii 20 de ani Christiane Amanpour a intervievat numeroase personalități din toată lumea.

Christiane Amanpour: ”Vreau să-i mulțumesc Biannei Golodryga și întregii echipe pentru că mi-au ținut locul așa de bine în ultimele patru săptămâni, care au fost ca un carusel pentru mine. Pentru că, în acest răstimp, ca milioane de femei din întreaga lume, am fost diagnosticată cu cancer ovarian. Am fost supusă cu succes unei intervenţii chirurgicale majore pentru a elimina cancerul și am început chimioterapia, pentru a îmbunătăți pe cât posibil prognosticul pe termen lung. Vă spun asta în primul rând ca pe un îndemn adresat femeilor să-și facă investigații medicale regulate, să facă analize și ecografii si sa fie atente la semnalele transmise de corpul lor.”