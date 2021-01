Jeremy Clarkson s-a luptat cu coronavirusul de Crăciun. Îi era teamă că va muri „singur, într-un cort de plastic”

Jeremy Clarkson a avut coronavirus în perioada Crăciunului și s-a temut că va muri singur, ”într-un cort de plastic”. Prezentatorul emisiunii „The Grand Tour” a dezvăluit că era în categoria de risc pentru COVID-19 și a fost la un pas să fie spitalizat.

Jeremy Clarkson, în vârstă de 60 de ani, și-a revenit acum, din fericire, și a povestit despre experiența traumatizantă prin care a trecut în ultimele zile ale anului 2020, potrivit publicației „The Sun”. Pe 21 decembrie, a început să se simtă rău, iar testul pentru coronavirus a ieșit pozitiv. Medicul l-a avertizat atunci că ar putea să ajungă la spital.

„Doctorul s-a exprimat clar, mă voi simți rău între cinci și 14 zile și apoi ori mi-aș reveni, ori ar trebui să merg la spital. Unde, pentru că am 60 de ani, sunt gras și pentru că am fumat jumătate de milion de țigări și am avut pneumonie dublă, probabil aș muri, singur, într-un cort izolat din plastic” a spus vedeta emisiunii auto.

Prezentatorul a povestit și ce simptome a avut în perioada bolii. Se trezea cu o transpirație rece pe corp și îl supăra o tuse uscată.

„Nu mint, a fost înfricoșător” a spus Jeremy Clarkson.

Noul sezon al show-ului a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, dar va continua cu filmări din Scoția. Înainte de criza coronavirusului, echipa plănuia să meargă în Rusia, dar această idee a fost abandonată.