Jeremy Clarkson atacă dur Dacia Duster. ”Nimeni nu va conduce Duster cu demnitatea intactă”

Jeremy Clarkson, fost realizator al emisiunii Top Gear, a testat noua generație Duster pentru Sunday Times, iar recenzia este una dură pentru SUV-ul românesc.

”Îți asumi că totul a fost făcut din cutii reciclate de CD-uri, într-un atelier murdar din Vietnam, de copii-sclavi”, spune Clarkson în deschidere, despre materialele ieftine din interiorul Duster.

Odată ajuns la ușa lui Duster, Clarkson prezintă și o parte bună a testului: ”Este un off-roader de capacitate ușoară, cu dimenisuni medii, portbagaj mare și spațiu în cabină pentru 5 adulți. Și costă mai puțin de 10.000 de lire. Cu o treime mai ieftin decât orice rival.”

”De fapt, Duster este făcut de cele câteva persoane care încă mai trăiesc în România, folosind unelte și piese de care proprietarul Dacia, Renault, nu mai are nevoie demult”. Și amintește că piesele Duster sunt, la bază, cele ale modelului Clio. Bătrânul Clio, fabricat în 1998, care ”a fost chiar un lucru drăguț” și ”sigur, pentru acele vremuri”.

Cutia de viteze s-a dovedit a fi un coșmar pentru Clarkson. ”Am învățat după scurt timp să pornesc într-a doua, să urc până la linia roșie, până sângele îmi țâșnea din urechi, apoi să merg într-a treia, unde serviciul normal revenea. A patra era normală, de asemenea. Dar de aici făcea sens să merg direct într-a șasea, ceea ce înseamnă că a cincea n-avea rost. Nimeni nu va conduce Duster lin. Sau în liniște. Sau cu demnitatea intactă. Și are personalitatea unui felinar de stradă sau a unei mașini de spălat. Dați-mi voie să o spun așa: nimeni nu va da Dusterului său un nume drăguț.”

Accelerația și viteza sunt la fel de dezastruoase în opinia lui Clarkson. ”Are un preț din 1956, deci ar trebui să nu fiu dezamăgit că are o viteză maximă din 1956”.

Jurnalistul susține că toată săptămâna, cât a testat Duster, a lăudat mașina celor care l-au întrebat despre ea. ”Este o mașină off-road cu 5 locuri și 3 ani garanție, care poate fi folosită 4x4 și costă mai puțin de 10.000 de lire”, în timp ce ei râdeau de mașină și smulgeau diverse butoane și manete.

”Din nefericire, când m-am așezat jos să scriu asta, am descoperit că modelul de bază, 4x2, este într-adevăr mai puțin de 10.000 de euro. Dar versiunea Confort, 4x4, pe care am folosit-o este 15.195 de lire. Și peste asta se așteaptă să plătești 495 de lire pentru hidoasa vopsea aurie și - ia-o p-asta - 90 de lire pentru hărțile vest-europene ale navigației. Serios? Adică, dacă nu dai 90 de lire celor de la Dacia, Duster n-o să-și găsească drumul decât către Letonia?”

În încheiere, jurnalistul este la fel de dur cu modeulul Dacia Duster. ”Divaghez și trebuie să ne întoarcem la faptul că acest dureros de lent, dificil de condus și nu special de atractiv vechi Renault într-un costum Ilie Năstase este, de fapt, nu departe de 16.000 de lire. Și asta este ridicol.”

