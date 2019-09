Jennifer Lopez, show incendiar pentru Versace. A defilat în rochia care a inspirat Google Images

Cântăreața de 50 de ani a defilat vineri, la show-ul Versace Primăvară/Vară 2020, îmbrăcată într-o variantă modificată a celebrei rochii, iar imaginile fac înconjurul lumii.

Jennifer a purtat pentru prima dată rochia verde extrem de decoltată la Premiile Grammy din Februarie 2000. Fostul CEO al Google Eric Schmidt a dezvăluit ulterior că au fost atât de multe căutări cu poze ale rochiei, încât a fost inspirat să creeze Google Images.

După ce a defilat, Jennifer a pozat alături de designerul Donatella Versace. Cele două au defilat pe melodia Iguana a Innei.

J-LO WOWS AT VERSACE: Jennifer Lopez (@JLo) stuns #MFW as she walks the @Versace runway in an updated version of the iconic jungle dress that shook the internet in 2000. pic.twitter.com/wxOmxHa8sl