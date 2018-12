Jennifer Lopez revine pe marile ecrane cu o comedie spumoasă

Este vorba despre "A doua şansă", un film despre o vânzătoare de 40 de ani, nemulţumită de slujba ei.

Pentru premiera de la New York, Jennifer Lopez a îmbrăcat o spectaculoasă rochie Giambattista Valli. Artista a ţinut să le mărturisească jurnaliştilor cât de bine se simte în oraşul ei natal.

Jennifer Lopez: "Îmi place la nebunie. Îmi place să am activitate la New York. E mult mai special. Sunt o fată din Bronx şi am filmat acest film în Bronx, în Queens, în Manhattan, în Brooklyn."

În filmul "A doua şansă", Lopez intra în pielea unei vânzătoare care visează la un nou început în viaţa profesională. Prietenii îi sar în ajutor şi, folosind un cont fals pe reţelele sociale şi un CV bine împănat cu minciuni, obţine slujba la care nici nu îndrăznea să viseze.

Prietena lui Jennifer în viaţa reală, Leah Remini, îi este amică şi în film. Amândouă s-au ocupat şi de producţia peliculei.

Peter Segal a acceptat să semneze regia filmului la îndemnul soţiei lui, spune el. Pelicula "A doua şansă" ajunge în cinematografele de la noi vineri.

