Jennifer Lopez lansează în februarie primul său album din ultimii 10 ani, „This is Me… Now”

Lansarea albumului va fi însoţită de lansarea filmului „This Is Me...Now: The Film” pe platforma Prime Video a Amazon, în aceeaşi zi.

După cum subliniază Billboard, „This Is Me...Now” vine după „This Is Me...Then”, albumul din 2002 al lui J.Lo dedicat partenerului ei de la acea vreme, Ben Affleck. O despărţire, o reîntâlnire şi o nuntă mai târziu, actorul ar trebui să se afle din nou în centrul albumului „This Is Me.... Now”. Una dintre melodii, „Dear Ben Pt. II”, va fi o continuare directă a piesei „Dear Ben” de pe „This Is Me... Then”.

Un concept care îl sperie puţin pe Ben Affleck, după cum mărturisea chiar Jennifer Lopez în urmă cu un an într-un interviu acordat Apple Music.

„Aşadar, întregul mesaj al albumului este că această iubire există. [...] Dar cred că asta îl sperie pe Ben. Mi-a spus: 'Chiar vrei să spui toate astea? Iar eu am spus: 'Nu ştiu cum altfel să o fac'”.

Penultima piesă de pe noul album, „Midnight Train to Vegas”, pare a fi o referire clară la nunta surpriză a lui Jennifer Lopez şi Ben Affleck, care a avut loc anul trecut în Las Vegas.

Având în vedere celelalte piese înregistrate între 2022 şi 2023, „This Is Me...Now” va avea un accent puternic pe dragoste, cu piese precum „To Be Yours”, „Mad in Love” şi „Greatest Love Story Never Told”. Primul single extras de pe album, intitulat „Can't Get Enough”, va fi disponibil din 10 ianuarie.

Regizat de Dave Meyers, creatorul videoclipurilor muzicale pentru Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift şi Billie Eilish, „This Is Me...Now: The Film” este descris într-un comunicat de presă ca fiind „o reinterpretare vizuală şi muzicală amuzantă, intimă, sexy şi fantastică a vieţii amoroase a lui Jennifer Lopez sub lupa publicului". „Publicul va fi captivat şi va pleca de la acest film cu speranţa că dragostea adevărată este mai mult decât un vis”, continuă comunicatul.

În ceea ce priveşte filmul, cântăreaţa şi actriţa în vârstă de 54 de ani se va întoarce foarte curând pe platourile de filmare pentru a filma „Unstoppable”, ale cărui filmări au fost suspendate din cauza grevei scenariştilor şi actorilor. Filmul, care spune povestea adevărată a lui Anthony Robles, un campion american de wrestling născut cu un singur picior, este produs de Artists Equity, compania cofondată de Ben Affleck şi Matt Damon.

Dată publicare: 28-11-2023 12:02