Jennifer Aniston a pozat topless la 50 de ani. Actrița arată fabulos. FOTO

Actrița arată spectaculos și a acceptat să apară chiar și topless în ediția de iunie a revistei Harper's Bazaar. Jennifer își promovează noul film în care joacă alături de Adam Sandler, Murder Mystery.

Jennifer a măturisit că nu se întâlnește cu nimeni după divorțul de Justin Theroux, însă este dispusă să găsească din nou dragostea.

”Întâlnirile nu au fost o prioritate. Dar cred că dragostea se va arăta singură, nu trebuie căutată”, a spus actrița.

“I think our bodies are beautiful, and I think celebrating them and being comfortable in them—no matter what age you are—is important. There shouldn’t be any kind of shame or discomfort around it.” https://t.co/KLmFacKQUP