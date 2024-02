Jay-Z, discurs acid la Premiile Grammy. Rapperul a reproșat că Beyonce nu a primit niciodată cel mai prestigios premiu. VIDEO

Intervenţia rapperului a avut loc pe scena celei de-a 66-a ediţii a galei, duminică, la Los Angeles.

Lista completă a câștigătorilor poate fi văzută AICI.



Primind pe scenă Dr. Dre Global Impact Award, alături de fiica sa Blue Ivy, rapperul a profitat de ocazie pentru a critica faptul că Beyoncé nu a reuşit să câştige la categoria "Albumul anului" - cel mai prestigios premiu.

Jay-Z calls out the #Grammys for never giving Beyoncé the Album of the Year trophy, despite her record-setting 32 wins. pic.twitter.com/htakmJGEKH