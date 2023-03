Interviu cu Marian Olteanu, ”David” din serialul CLANUL: ”Carmen Tănase m-a rugat să nu mai folosesc lacrimi false în film”

Actorul Marian Olteanu a fost invitat în studioul Știrilor Pro TV pentru a povesti cum decurge povestea, dar și care este atmosfera de pe platourile de filmare.

Lavinia Petrea: David, personajul pe care îl interpretezi tu, este îndrăgostit și trăiește o poveste de dragoste cu Ilinca. Cum va evolua?

Marian Olteanu: ”Nu știu ce să zic despre relația asta de iubire dintre un mafiot infiltrat în poliție cu o jurnalistă care cere dreptate acum în continuu. Deci e deja un punct sensibil. A fost o relație cu năbădăi. Încă este așa și va continua. Pentru sezonul ăsta n-aș vrea să zic prea multe, dar se încinge, se încinge atmosfera.”

Cosmin Stan: Scrie ceva despre tine, măcar, ca jurnalist?

Marian Olteanu: ”Ea, jurnalist fiind, da, cu siguranță scrie despre mine, dar încă nu știe că scrie despre mine.”

Cosmin Stan: Care a fost cea mai emoționantă secvență pe care ai filmat-o până acum?

Marian Olteanu: ”M-am gândit, mă gândesc așa. Am două răspunsuri la întrebarea asta. Pentru David, cea mai emoționant secvență e când află că Tătuțul nu a murit și când află că Tudor e cel mai bun copil al lui Tătuțu. Și atuncea suferă o tranziție, suferă o schimbare, trece prin anumite stări mai mai angoasante, să zic așa. Dar pentru mine, ca actor, cea mai emoționantă secvență a fost când dna. Carmen Tănase m-a rugat să nu cumva să mai folosești tu lacrimi false pe la filmări, nu știu, vreau să te văd cum plângi. Era vorba despre personajul David, suferea după Ilinca, iubita lui, tanti Luminița îl împăca pe David, și stăteam amândoi pe bordură și vorbeam despre viață, despre cum e, că se mai întâmplă astea în viață ș.a.m.d. Și la final mă servea și cu o bucățică de ciocolată, ca să îmi treacă supărarea.

Și în momentul ăla trebuia să plâng. În momentele de genul ăsta eu nu sunt convins, ca actor, că o să plâng. Știu că pot să plâng. Am mai făcut-o și la teatru și la film. Fiecare cu metoda lui, așa e în meseria asta, fiecare cu metoda lui, iar eu încerc efectiv să mă las emoționat de atmosfera secvenței în sine, de poveste, cum ar veni, să mă las cât mai mult în poveste. Și atuncea trebuie să iasă o lacrimă, nu?”

Cosmin Stan: Cum te pregătești pentru o scenă, pentru o secvență de luptă?

Marian Olteanu: ”Pot să da iau cazul de la de aici, de la CLANUL, în care m-am întâlnit cu Denis, pentru că la finalul primului sezon, la final, am avut cu Denis de pregătit o secvență în care ne băteam amândoi într-un gang. Probabil ați văzut-o. Și ne-am întâlnit cu două-trei zile înainte și am repetat-o într-o sală special amenajată de sport, în care am învățat coregrafia mișcărilo. Venise și Milo, regizorul care filma secvența respectivă, și ne zicea: acum, după mișcarea asta o să venim noi cu camera. Adică ne-am pregătit foarte, foarte mult.”

Lavinia Petrea: Dar ți s-a părut foarte greu? Ai fi preferat să fii înlocuit de, eventual, de un cascador sau de un luptător?

Marian Olteanu: ”Nu, nu, nu, mie personal îmi place. E adrenalină mai mare acolo. Îmi place foarte mult să-mi fac secvențele astea de de luptă.”

Cosmin Stan: Și loviturile, cât de simulate sunt?

Marian Olteanu: ”Au fost foarte simulate. Ne-am oprit foarte, foarte, foarte aproape. Au fost foarte aproape ... să nu mai fie. Acuma nu pot să zic că m-am lovit, dar parcă la o repetiție Denis mi-a mai scăpat una, dar nu foarte tare. Adică așa, a fost drăguț cu mine, ca să-mi amintească cât de tare ținem unul la altul.”

