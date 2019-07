Interviu cu Jordan Rudess de la Dream Theater, înaintea concertului din Sibiu. Mesaj pentru fanii români

Unul dintre cei mai buni muzicieni de rock/metal progresiv, Jordan Rudess, clăparul trupei Dream Theater, a vorbit într-un interviu acordat ArtMania despre concertul pe care-l va susține împreună cu trupa sa în România, la Sibiu, în seara de 21 iulie.

Artistul a vorbit despre ”Distance over Time”, cel mai recent album de studio al trupei Dream Theater - acesta fiind cel de-al 14-lea material scos în cei peste 30 de ani de carieră.

Pentru prima oară în ultimii 20 de ani, cei cinci super-muzicieni - James LaBrie (voce), John Petrucci (chitară), Jordan Rudess (clape), John Myung (bass) și Mike Mangini (tobe) - au scris și înregistrat albumul, locuind practic împreună, timp de mai bine de 4 luni de zile, într-un studio din Monticello, New York.

”Întreg procesul a fost destul de bine documentat, dar o să încerc să va povestesc și eu puțin. Am descoperit un spațiu privat, undeva la țară, și ne-am hotărât să fugim de oraș pentru a putea lucra zi și noapte, fără să fim întrerupți sau să deranjăm pe cineva. Am găsit un vechi hambar, transformat acum în studio, ne-am montat sculele și am început să cântăm. Ne-am simțit foarte bine cât am stat acolo. Practic, ne-am simțit ca în vacanță - o vacanță neobișnuită, însă. Ca niște băieți care muncesc undeva, departe de lume..” - a declarat Jordan Rudess pentru ArtMania.

Getty

Între grătarele făcute cu rândul și lungile taclale cu care „spărgeau” cele până la 14 ore de lucru în studio, muzica celui de-al 14-lea album al trupei a venit natural, spontan, și s-a așezat ca un soi de pecete peste puternica prietenie care îi leagă.

Una dintre noutățile acestui ultim album este faptul că piesele nu mai sunt atât de lungi cum erau înainte. Rudess spune că ... pur și simplu nu a mai avut starea necesară pentru piese lungi.

”Aș spune că pur și simplu nu am avut starea necesară pentru a scrie piese mai lungi, cum e „Pale Blue Dot”, care sunt epice atât prin lungime, cât și prin mesaj. Nu ne-am propus să scriem mult, ci mai degrabă concentrat. Am făcut un scop din a fi concisi, și nu pentru că suntem împotriva pieselor lungi, e posibil chiar să le aducem înapoi odată cu viitorul album, însă am zis că e cazul să scriem niște piese mai scurte, mai directe, poate să ne dăm seama ce simțim, ce ni se potrivește ca stil, și să le lansăm.

Unul dintre cântecele mele preferate de pe album este „Pale Blue Dot”, pentru că e cumva epic, are multe nuanțe și reușește perfect să îmbine sunetele cu emoțiile. Pentru mine asta contează, nu o durată mai mare de 9 minute.” - spune clăparul trupei Dream Theater.

Getty

Bineînțeles, celebrul muzician de rock progresiv are și un mesaj pentru fanii din România:

”În ultimii ani, am văzut cum mulți dintre fanii noștri români au devenit foarte implicați și conectați la tot ce înseamnă Dream Theater. Ne bucurăm mult să le revedem chipurile și să ne conectăm cu ei prin intermediul muzicii. Este ultimul concert din acest turneu și suntem foarte bucuroși să fim acolo.” - a spus Jordan pentru ArtMania.

Dream Theater (SUA) va urca pe scena ARTmania Festival, care are loc în perioada 26 - 27 iulie 2019, în Piața Mare a cetății medievale a Sibiului.

Americanii, pionieri ai genului progressive-metal, vor aduce la ARTmania Festival „Distance over Time”, noul lor album.

Dream Theater a luat ființă în 1985, în jurul unui nucleu format din Patrucci, Myung și Portnoy. La acel moment, cei trei erau studenți ai Colegiului de Muzică Berklee, iar trupa a fost numită „Majesty” în prima faza. După 33 de ani, două nominalizări la Grammy și 15 milioane de albume vândute, grupul se consideră pe deplin matur din punct de vedere creativ și promite un material monumental, în care, cu virtuozitatea impresionantă de astăzi, trupa se întoarce la origini pentru a învia atât partea heavy, cât și pe cea proggy.

Totul, așa cum spune Petrucci, pentru o muzică pe care o cântă cu super-plăcere.

Getty

Pe lângă miile de fani complet fascinați de muzică lor, Dream Theater mai are o legătură strânsă cu România: primul lor concert în țară, la București, în 2002, a fost înregistrat și inclus ca „official bootleg” în discografia trupei.

Cei care vor veni să vadă concertul din Piață Mare din Sibiu s-ar putea bucura și de câteva piese din deja clasicul „Metropolis II: Scenes from a Memory”, albumul lor din 1999, pe care trupa îl va reproduce live integral (cel puțin în prima parte a turneului, care va avea doar concerte „an evening with”), pentru a marca împlinirea a 20 de ani de la lansare.

Pe scena ARTmania Festival din Piața Mare a Sibiului, Dream Theater (SUA) vor urca alături de Opeth (Suedia), Madrugada (Norvegia), Wardruna (Norvegia) și Myrkur (Danemarca).

