Întâlnirile JTI, la a XX-a ediție IT Dansa din Barcelona, pentru prima dată la București

IT Dansa, compania de dans a Institutului de Teatru din Barcelona, vine pentru prima dată în România, la cea de-a XX-a ediție aÎntâlnirilor JTI - o ediție aniversară care celebrează tinerețea.

De 20 de ani, Întâlnirile JTI aduc în România companii de dans celebre pe care altfel publicul din țara noastră ar fi putut să le vadă doar pe marile scene ale lumii, precum și spectacole prezentate în premieră la București.

Cei mai talentați dansatori ai Institutului de Teatru spaniol, vor prezenta pe 28 noiembrie, ora 20:00, la Teatrul Național București, trei momente coregrafice, aparținând unor importanți coregrafi contemporani: Whim (Capriciu) de Alexander Ekman, In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui și The Prom (Balul) de Lorena Nogal.

IT Dansa este o pepinieră de stele în ascensiune, toți dansatorii fiind selecționați după absolvire de mari companii: Nederlands Dans Theater (Olanda), Verpommer Theatre (Germania), Euregio Staatstheater am Gämeplatz (Germania), el Ballet Gulbenkian (Portugalia), Abcdance Company (Austria), Companhia do Bailado (Portugalia).

Coregrafi recunoscuți la nivel mondial cum ar fi Jirí Kylián, Ohad Naharin, Rui Horta, Nacho Duato, Ramon Oller, Toni Mira, Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui sau Alexander Ekman nu doar au predat, dar au și realizat coregrafii speciale pentru IT Dansa, lecțiile devenind spectacole extraordinare.

Whim, lucrare semnată de Alexander Ekman, va fi prezentată în premieră în România, în cadrul Întâlnirilor JTI.

„Whim analizează modul în care ne păstrăm sănătatea mintală, în timp ce în adânc ne cuprinde nebunia. Această piesă oferă o varietate de situații inspirate din viața reală. Încet-încet, am început să conștientizez că am creat o muzică oarecum bizară, întunecată și tristă. Iar la final, nu știi sigur dacă să râzi sau să plângi. Este amuzant, însă nu este chiar ilar. Este trist, dar nu chiar atât de trist. Este plăcut, fără a fi cu adevărat astfel”, își explică Ekman demersul coregrafic.

Alexander Ekman a creat zeci de piese pentru companii de dans din toată lumea și a primit pentru lucrările sale numeroase premii, printre care „Medea Award – Inventor of the year” sau „National Dance Award UK”.

La baza piesei In Memoriam, în coregrafia lui Sidi Larbi Cherkaoui stă legătura dintre realitate și amintire. „Dansatorii explorează mișcările atracției și repulsiei, magnetismul și antimagnetismul, în scopul analizării semnificației cuvântului „armonie”.

Tandrețea (atracția) și agresivitatea (repulsia) își au originea în aceeași sursă, într-un joc intim al polarizării”, declară coregraful. În 2008, Sidi Larbi Cherkaoui a primit titlul de Coregraful de Excepție al Anului, decernat de Baletul Tanz și de un comitet format din 40 de critici de dans din întreaga Europă pentru munca sa din 2007 și 2008. În 2009, a primit Premiul Cultural European Kairos acordat de Alfred Toepfer Stiftung, și a fost apreciat de juriu pentru „a fi înfățișat întrebări despre existența umană, exprimate prin mișcare și pentru legăturile create între elemente diferite din culturi diferite”.

Sidi Larbi Cherkaoui a fost invitat al Întâlnirilor JTI în 2014, iar în 2019, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, a primit o stea pe Aleea Celebrităților, care i-a fost acordată de JTI.

The Prom, în coregrafia Lorenei Nogal explorează situațiile de zi cu zi, care par neînsemnate, dar care ne influențează puternic.

„Mă întreb: oare oamenii își dau seama de cantitatea de lucruri mărunte care, fără să realizăm, sunt capabile să ne schimbe existența? (...) datorită acestor lucruri mărunte devii cine ești sau cine ți-ai dori să fii” (Lorena Nogal).

Lorena Nogal s-a format ca dansator în cadrul Institutului de Teatru din Barcelona, iar în calitate de coregraf a fost recunoscută și premiată în competiții naționale importante.

Biletele se găsesc în rețelele EVENTIM, ENTERTIX, MYSTAGE și la agenția de bilete a Teatrului Național București.