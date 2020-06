Influencerițele chineze și-au editat pozele atât de mult, încât nimeni nu știa cum arătau în realitate. Cine le-a demascat

Toată lumea mai folosește câte un filtru sau efect special pentru îmbunătățirea fotografiilor de pe rețelele de socializare, însă două “influencerițe” chineze au dus lucrurile până la extreme.



Coeyyy, o tânără care face furori pe rețeaua de socializare din China Xiaohonghshu, și-a păcălit ani de zile urmăritorii cu imagini extrem de editate. Admiratorii ei au rămas șocați când au văzut cum arată aceasta în realitate.

Coeyyy o edita în poze și pe prietena ei, căreia îi scădea cel puțin 10 kilograme din greutate cu ajutorul unui program special.

Până la urmă cele două tinere din China au fost demascate pe un cont de Facebook, Ex.Treme, acolo unde au apărut imagini cu ele “needitate”. Fanii s-au simțit păcăliți și dezamăgiți.



Constrânsă de împrejurări, Coeyyy a fost nevoită să recunoască faptul că își editează extrem pozele. “După ce am fost fotografiata în secret, nu am fost în apele mele”, a spus tanata citată de New York Post.



“Oau, asta este motivul pentru care nu poți avea încredere în pozele cu fete frumoase de pe rețelele de socializare. Dumnezeule!”, a comentat un follower al tinerei.

