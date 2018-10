Imagini din timpul Primului Război Mondial, aduse la viață de regizorul care a făcut Stăpânul Inelelor

imdb.com

Regizorul neo zeelandez, Peter Jackson, premiat cu Oscar pentru Stăpânul Inelelor, revine în atenţia cinefililor cu un film 3D despre Primul Război Mondial realizat în mare parte din imagini de arhivă restaurate, relatează BBC.

Filmul They Shall Not Grow Old combină interviuri originale cu soldaţi care au luptat pe front cu imagini de arhivă care au fost aduse la viaţa adăugându-le culoare şi sunet.

They Shall Not Grow Old ajunge în cinema în Marea Britanie pe 16 octombrie şi marchează centenarul Primului Război Mondial.

Realizatorul "The Lord Of The Rings" şi "The Hobbit", distins cu trei premii Oscar, a creat acest film în 3D, restaurând înregistrări vechi de un secol din vastele arhive ale Muzeului Imperial al Războiului din Londra cu ajutorul unor tehnici moderne de producţie care vor permite prezentarea unor detalii nemaivăzute până acum.

"Am dorit să pătrund în negura timpului şi să îi scot de acolo pe aceşti oameni în lumea modernă pentru a-şi recâştiga încă o dată umanitatea, pentru a nu fi văzuţi doar ca nişte personaje de tipul Charlie Chaplin din arhiva de înregistrări de epocă", a declarat Jackson.

Regizorul a explicat că a utilizat "puterea computerului pentru şterge limitările tehnice" ale acestor înregistrări vechi şi a adăugat că acum putem "vedea şi auzi Marele Război aşa cum l-au trăit ei".

Imaginile sunt acompaniate de vocile veteranilor de război.

Tricia Tuttle, director artistic al BFI London Film Festival, este de părere că filmul lui Jackson ajută la o mai bună înţelegere a vieţii oamenilor aflaţi front. "O sută de ani după Primul Război Mondial cunoaştem multe despre groaznicul impact al acestui conflict asupra soldaţilor, în special amploarea brutală a victimelor care a decimat generaţii, însă filmul lui Peter oferă o nouă posibilitate de înţelegere a experienţei trăită de oameni pe front", a spus ea.

"Pe baza înregistrărilor audio originale şi a imaginilor în mişcare arhivate, el le oferă ocazia soldaţilor să îşi spună poveştile. Munca depusă de echipa lui la materiale, adăugându-le culoare şi transformându-le în 3D, este migăloasă şi frumoasă. Îi face pe aceşti oameni de acum o sută de ani să pară atât de vii şi oferă ciudata senzaţie că imaginile au fost filmate recent", a adăugat Tuttle.



Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer