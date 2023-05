Harrison Ford a primit Palme d'Or onorific la Festivalul de la Cannes 2023. Ce spune despre noul film „Indiana Jones”

Ford însuși, care va împlini 81 de ani în iulie, s-a emoționat până la lacrimi, când a primit un Palme d'Or onorific.

Actorul american Harrison Ford a atras toate privirile pe covorul roşu de la Cannes, unde a fost proiectat in avanpremieră cel de-al cincilea și ultimul film "Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

Au trecut 15 ani de la precedenta peliculă din serie - "Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal", lansată tot la Cannes.

Alături de Harrison Ford, care intră în pielea celebrului arheolog aventurier, joacă Mads Mikkelsen şi Antonio Banderas.

Dacă primele patru filme din serie au fost regizate de Steven Spielberg, acesta este semnat de James Mangold.

Harison Ford, actor: A fost plăcut să reintru în costumul personajului. Caracterizează bine personajul și e familiar publicului.

Reporter: Ce părere aveți despre versiunea dumneavoastră tânără generată de computer? E la fel de chipeș precum erați la vârsta respectivă?

Harison Ford, actor: Sucker e simpatic foc. În prima secundă... Nu, glumesc, e drăguț pentru că e mult mai grațios. Nu e vorba de o imagine prelucrată, e chiar fața mea din anii ăia. Deci, cumva nu e nimic artificial.

Reporter: Vreau să vă asigur că arătați în filmul ăsta la fel de dat naibii cum erați la vârsta aia. Felicitări!

Harison Ford, actor: Cred că trebuie să treci pe la oftalmolog...

Acum, deși octogenar, Harrison Ford tot s-a lansat într-o urmărire ameţitoare pe străzile din oraşul marocan Tanger. Primele cronici ale peliculei deplâng însă explicit schimbarea regizorului și spun că rezultatul e doar un ecou palid al primelor patru filme din serie. Însă, fie și din nostalgie și gratitudine, publicul de la Cannes l-a ovaționat pe Harrison Ford minute în șir.

