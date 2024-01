Globurile de Aur 2024. Ce ținute spectaculoase au purtat vedetele pe covorul roșu | GALERIE FOTO

Taylor Swift a purtat o rochie verde cu paiete, în timp ce Margot Robbie a recreat o rochie a păpușii Barbie, roz aprins.

Jennifer Lopez a atras atenția cu o rochie roz deschis cu umerii goi, cu o trenă uriașă și detalii florale impresionante.

Selena Gomez a fost încântătoare într-o rochie roșie, asimetrică, pe care a accesorizatăo cu bijuterii prețioase. O altă “lady în red” a fost Heidi Klum, care a strălucit pe covorul roșu.

Prezentăm mai jos lista premiilor atribuite la cea de-a 81-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, desfăşurată duminică seară la Beverly Hills, Los Angeles.

CINEMATOGRAFIE:



Cel mai bun film - dramă: "Oppenheimer"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Poor Things"

Cel mai bun regizor: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Cillian Murphy, ("Oppenheimer")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Paul Giamatti, ("The Holdovers")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone, ("Killers of the Flower Moon")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Emma Stone, ("Poor Things")

Cel mai bun actor în rol secundar: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, ("The Holdovers")

Cel mai bun scenariu: Justine Triet şi Arthur Harari ("Anatomy of a Fall")

Coloană sonoră: "Oppenheimer"

Cel mai bun cântec original: "What Was I Made For?" ("Barbie")

Cel mai bun film străin: "Anatomy of a Fall" (Franţa)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron"

Performanţă în domeniul Cinematografiei şi în box office: "Barbie"

TELEVIZIUNE:



Cel mai bun serial-dramă: "Succession"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Bear"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Kieran Culkin ("Succession")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Sarah Snook ("Succession")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Ayo Edebiri ("The Bear")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Beef"

Cel mai bun actor în rol secundar: Matthew Macfadyen, ("Succession")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Elizabeth Debicki, ("The Crown")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Steven Yeun, ("Beef")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Ali Wong, ("Beef")

Cel mai bun număr de stand-up comedy în televiziune: Ricky Gervais, ("Armageddon").

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 08-01-2024 07:54