Globurile de Aur dau startul ceremoniilor de la Hollywood. Filmul „Barbie” este în fruntea nominalizărilor

Decernarea Globurilor de Aur deschide, duminică noapte, sezonul galelor de premiere de la Hollywood. O companie privată organizează în premieră ceremonia, care are o nouă gazdă și o nouă rețea de difuzare - CBS.

După ce și-au disputat publicul din cinematografe vara trecută, filmele ''Barbie'' și ''Oppenheimer'' și-au împărțit aproape frățește și nominalizările. Barbie a primit 9, iar Oppenheimer - 8.

„Oppenheimer”- thrillerul lui Christopher Nolan despre fizicianul supranumit „părintele bombei atomice” - este considerat marele favorit al categoriei „cea mai bună dramă”.

Are însă adversari redutabilli, în primul rând ”Killers of the Flower Moon'' în care veteranul Martin Scorsese documentează crimele care au vizat populaţia amerindiană Osage din Oklahoma pentru acapararea bogăţiilor provenite din petrol, la începutul secolului XX. Pelicula îi reunește pe cei doi actori fetiş ai regizorului american, Robert de Niro și Leonardo DiCaprio.

Di Caprio își dispută aprig trofeul de interpretare Bradley Cooper, care a intrat convingator în pielea dirijorului și compozitorului american Leonard Bernstein în pelicula „Maestro”, pe care Cooper o și regizează.

Barbie - fenomenul cinematografic al anului 2023 - pornește cu cele mai mari șanse în cursa pentru Globul de Aur la categoria comedie/musical. Regizoarea Greta Gerwig a realizat o satiră usturătoare, inventiva si foarte amuzanta despre misoginie, dar si despre limitele feminismului.

Îi face concurență comedia neagra science fiction „Poor Things” a cărei protagonistă, Emma Stone, este favorită să castige trofeul de interpretare.

Descris de critici drept un fel de Frankenstein pentru femei, fantastic şi baroc, filmul are in centru o creatura candida care isi primeste educatia sentimentala si sexuala.

Paul Giamatti conduce detaşat în cursa pentru cel mai bun actor de comedie/muzical, pentru rolul profesorului din "The Holdovers".

După scandalul in care Asociatia presei straine de la Hollywood a fost acuzata de lipsa de diversitate rasiala si etnica, organizatia s-a reformat din temelii si spera sa-si fi spalat imaginea. Acum mizeaza pe un interes renăscut pentru covorul său roşu, după dubla grevă a actorilor şi scenariştilor care a paralizat industria timp de şase luni. Lipsite de promovare în timpul acestei mişcări sociale, multe vedete ar putea dori să recupereze timpul pierdut.

Dupa ce au fost refuzati de mai multe staruri, organziatorii Globurilor de Aur au gasit un amfitrion pentru ceremonie pe ultima suta de metri. Este vorba de Jo Koy, un comediant de origine filipineză, care a acceptat oferta cu entuziasm.

Jo Koy, amfitrionul galei Globurilor de Aur: „Hollywood-ul e un domeniu dur. Trebuie să știi să aștepți. Asta e esențial: să aștepți să vină și ziua ta și uite, frate, că, în sfârșit, mi-a venit și mie rândul! O să fie o seară distractivă! Abia aștept!”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 07-01-2024 19:08