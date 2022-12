Georgina Rodriguez, mărturisiri despre viața cu Ronaldo și pierderea unui copil. „A fost cel mai complicat an”. GALERIE FOTO

Ceea ce ar fi trebuit să fie „cel mai fericit moment” al anului „s-a transformat în cel mai trist”, după ce cei doi și-au pierdut fiul.

Modelul în vârstă de 28 de ani urma să aibă gemeni alături de Ronaldo, în aprilie, însă aceasta a pierdut băiatul în timpul nașterii.

Fetița, Bella Esmeralda, a trăit, însă a fost internată în spital timp de trei luni.

„Acest an a fost cel mai complicat din viața mea, cel mai fericit moment a devenit cel mai trist. Este ceva ce va face parte mereu din viața mea și nu voi putea să uit”, a spus Georgina.

Cuplul mai au împreună o fiică, pe Alana (5 ani), iar Ronaldo mai are un fiu, Cristiano Jr. (12 ani), și doi gemeni - Eva și Mateo (5 ani).

Georgina spune că familia este cel mai important lucru din viața ei.

„Copiii mei sunt cei mai importanți pentru mine și fiecare pas pe care îl fac este marcat de ei. Sunt o mamă omniprezentă în evoluția lor. Uneori îmi spun că sunt dificilă, dar nu vreau să ratez nimic!”, a mai spus ea.

De asemenea, Georgina a vorbit și despre relația cu Ronaldo. Ea spune că relația cu fotbalistul i-a permis să-și îndeplinească multe dintre vise, dar insistă că avea aceleași porniri și înainte de bani și faimă.

Și, în ciuda, necazurilor profesionale ale lui Ronaldo din acest an, Georgina spune că este cel mai bun bărbat.

„Cristiano și cu mine ne-am îndrăgostit la prima vedere, când l-am văzut prima dată am simțit că timpul s-a oprit. Nu mai văzusem niciodată un bărbat atât de chipeș, atât de atent...este cel mai chipeș bărbat pe care ochii mei l-au văzut vreodată. Și da, sunt iubita celui mai bun fotbalist din lume. Cu siguranță relația cu el mi-a permis să-mi îndeplinesc multe vise, însă și înainte să-l cunosc, și după am avut aceeași pasiune pentru tot ce am făcut. Când am fost femeie de serviciu, agent de vânzări sau model”, a povestit Georgina.

Ea mai spune că, deși trăiește într-o lume diferită față de majoritatea oamenilor, știe ce înseamnă să se simtă tristă sau singură.

„Știu că sunt ca tine, că atunci când ajungi acasă vrei să te descalți și să te faci comod. Știu că realitatea nu este întotdeauna bună. Știu că viața ta poate nu e ca a mea, dar ce nu știi e că viața mea este uneori ca a ta. Știu ce înseamnă să fii singur sau supărat. Știu ce înseamnă să câștigi, știu ce înseamnă să pierzi. Și să pierzi pe cineva. Știu că sunt pusă la îndoială. Asta fac și eu, și sunt mai severă decât tine. Dar știu să mă iert. Știu că viața este despre învățare”, a spus ea.

Dată publicare: 20-12-2022 21:39