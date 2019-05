George R.R. Martin: HBO lucrează la 3 continuări ale serialului Game of Thrones

Agerpres

Fanii serialului Game of Thrones care se temeau că nu vor mai avea la ce să se uite după ce se va termina și acest ultim sezon pot sta liniștiți.

Se pare că HBO lucrează în prezent la realizarea nu unui singur ”spinoff”, nici două, ci TREI astfel de show-uri de televiziune.

Termenul de ”spinoff” este folosit atunci când este creat un nou film sau serial care se concentrează pe dezvoltarea unui personaj existent deja.

Informația a fost anunțată de George R.R. Martin, potrivit CNN, care precizează însă că scriitorul nu le consideră ”spinoff”, ci ”un urmaș al show-urilor”.

”Am avut 5 urmași diferiți ai serialului Game of Thrones în lucru (nu-mi place termenul spinoff) la HBO, iar 3 dintre acestea încă sunt în lucru mai departe. Cel pe care nu ar trebui să-l numesc 'The long night' va fi filmat la sfârșitul acestui an, iar celelalte două rămân în faza de scenariu, dar se apropie mult și ele.” - a spus Martin pe blogul său.

”Despre ce sunt? Nu pot spune. Dar poate că ar trebui să consulaţi «Fire & Blood» şi să vă faceţi propriile teorii”, a continuat el.

Acţiunea „Fire & Blood”, prequel al „Game of Thrones”, are loc cu 300 de ani înainte de cea din serialul HBO, care se apropie de final.

Bob Greenblatt, reprezentant al HBO, a confirmat în urmă cu mai multe săptămâni că „universul GOT” va fi îmbogăţit.

”Game of Thrones”, ajuns la al 8-lea sezon, se va încheia pe 19 mai.

