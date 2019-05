Detaliul observat de fani în noile fotografii din următorul episod Game of Thrones

HBO a publicat noi fotografii din următorul episod al serialului-fenomen Game of Thrones. Imaginile dezvăluie consecințele războiului desfășurat în controversatul episod 3 din ultimul sezon al seriei.

“The Long Night” deține recordul pentru cel mai lung episod al seriei, având 82 de minute, și pentru scena de luptă cu cea mai lungă durată din istoria televiziunii.

Fanii au observat, însă, un detaliu neașteptat în noile poze publicate de postul de televiziune: Daenerys, Missandei și Varys, alături de Gery Worm și Tyrion Lannister stau față în față cu familia Stark și aliații lor – detaliu care le-a ridicat multe semen de întrebare urmăritorilor serialului.

.@GameOfThrones S8E4 debuts Sunday, May 5 at 9PM on @HBO: https://t.co/eNZ57Ctabd #GameofThrones pic.twitter.com/fVnVUE18Li