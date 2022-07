GALERIE FOTO Cum au fost surprinși Jennifer Lopez și Ben Affleck în luna de miere. „Erau ca doi adolescenți”

Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși vineri dimineață, în jurul orei 7:30, pe o bancă din Paris, unde au petrecut peste două ore, îmbrățișându-se și sărutându-se.

„Erau ca doi adolescenți pe o bancă în parc - foarte drăgăstoși, foarte atenți. Nu erau foarte mulți oameni la acea oră a dimineții și nu erau distrași. Erau doar ei”, a spus o sursă pentru People.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Spotted Kissing in a Paris Park During Post-Wedding Getaway https://t.co/4ieIG7y90Y