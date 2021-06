Gala Premiilor Gopo transmisă pe VOYO și PRO Cinema. Elvira Deatcu și Dragoș Bucur printre nominalizații de anul acesta

Cele mai importante realizări cinematografice vor fi premiate anul acesta pe 29 iunie, în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase evenimente din domeniu: Gala Premiilor Gopo.

VOYO va transmite LIVE desfășurarea galei, iar cele mai importante momente ale evenimentului vor fi difuzate la PRO Cinema, pe 1 iulie.

La gală vor fi acordate 26 de premii - 21 de categorii de nominalizări pentru realizările cinematografice din anul precedent, 4 premii speciale și premiul publicului, care se va acorda filmului cu cel mai mare succes la box-office.

Elvira Deatcu, actrița din serialul VLAD, este nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar” pentru rolul Maria Holban, din filmul „5 Minute”, iar actorul Dragoș Bucur, prezentatorul emisiunii Visuri la cheie, se află printre cei nominalizați la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru rolul Radu, din filmul „Urma”, regizat de Dorian Boguță.

Prezentatoarea Amalia Enache vă dă, ca de obicei, întâlnire pe covorul roșu și spune că este foarte mândră să poată face, an de an, la Premiile Gopo, interviuri cu cineaștii nominalizați și invitați.

„Anul trecut a ținut cinematografele mai mult închise, iar producția de film românesc mai degrabă s-a târât, lovită din toate părțile și nesprijinită în vreun fel, că doar era văzută cu mult înainte de pandemie drept „neesențială". La Campionatul European de Fotbal nu ne-am calificat, în schimb ne-am „calificat" chiar în acest an teribil la Oscaruri, iar un film românesc a câștigat, din nou, Ursul de Aur la Berlin. Eu sunt foarte mândră să pot face aceste interviuri pe covorul roșu la Premiile Gopo, an de an, căci admir din tot sufletul regizori, scenariști, producători, actori români care mă surprind nu doar cu talentul lor, dar cu rezistența la tot felul de vremuri potrivnice”, a spus Amalia Enache.

Ediția a XV-a va avea loc pe 29 iunie și va fi LIVE pe VOYO, de la ora 19:30. Cele mai importante momente din gală pot fi urmărite pe PRO Cinema, pe data de 01 iulie, de la 20:30.