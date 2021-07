Gafă monumentală a regizorului Spike Lee. A anunțat de la început marele premiu la Cannes

”Titane” - un film francez fantasy, întunecat plin de sex şi violenţă - a câştigat marele trofeu la Cannes, iar Julie Ducournau este a doua femeie regizor care ia un Palme d'OR în istoria de 74 de ani a prestigiosului festival.

Dar ceremonia de închidere a fost marcată de gafa monumentală a preşedintelui juriului, cineastul american Spike Lee. Acesta a dezvăluit, din greşală cine a primit Palme D'or încă de la începutul galei!

- Domnule preşedinte, puteţi să ne spuneţi care e primul premiu?

- Da, pot

- Grozav!

- Filmul care a câştigat Palme d'or este "Titane".

- Aşteaptă, aşteaptă. Nu!

Şi aşa, din greșală, a scăpat porumbelul preşedintele juriului, anunţând - mult prea devreme - că filmul "Titane" al Juliei Ducournau este câştigătorul marelui premiu. Au fost câteva momente de confuzie. Actorul francez Tahar Rahim, bun vorbitor de engleza, aflat lângă Spike Lee, i-a explicat rapid că i se ceruse să spună care este primul premiu al serii, dintre cele care urmau să fie anunţate, nu să dezvăluie, deja, cine a luat Palme d'Or!

Regizoarea franceză Ducournau nu a urcat imediat pe scenă pentru a primi râvnitul trofeu. A aşteptat până la anunţul oficial. Spike Lee și-a tot cerut scuze, dar era cât pe ce s-o dea din nou în bară.

Julia Ducournau, regizor: ”Chiar este real? Nici măcăr nu știu de ce vorbesc în engleză acum, pentru că eu sunt franțuzoaică”.

Julie Ducournau este doar a doua femeie regizor care câştigă un Palme d'Or. In cazul ei, cu un thriler controversat, considerat de unii critici "o viziune horor radicală" sau chiar "cel mai şocant film prezentat vreodată la Cannes".

"Titane" spune povestea unei tinere asasine, care folosește mașinile pentru fanteziile ei erotice, după ce a supraviețuit unui accident rutier în copilărie!!!

Julia Ducournau, regizor: ”A fost atât de straniu încât nu-mi venea să cred, până la sfârșit. Mă gândeam într-una că nu am auzit bine sau că a citit el greșit de pe foaie. Nu am vrut să cred că am câștigat, într-adevăr. Așa că a fost aceeași tensiune cum ar fi fost dacă nu spunea nimic.”

Al doilea premiu ca importanță, Grand Prix, a răsplătit două filme: "A hero", al regizorului iranian deja laureat cu Oscar Asghar Farhadi, respectiv "Compartment No 6", în regia lui Juho Kuosmanen.

Leos Carax a primit trofeul pentru cel mai bun regizor, cu musicalul "Annette", care ii are pe Adam Driver și Marion Cotillard in distribuție.

Premiile pentru interpretare le-au revenit, însă, actriței norvegiene Renate Reinsve, pentru rolul din "The Worst Person In The World", respectiv lui Caleb Landy Jones, pentru rolul din "Nitram".

La gala de închidere au participat, pe lângă starurile filmelor din competiţii, ministrul francez al culturii, Roselyne Bachelot, regizorul Oliver Stone, actorii Sharon Stone, Rosamund Pike şi Jean Dujardin.