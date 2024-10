Fotografie emoționantă cu Kate Middleton, care îmbrățișează o tânără bolnavă de cancer

După ce a fost diagnosticată cu o formă extrem de rară şi agresivă a bolii, fata de 16 ani, pasionată de fotografie, postase o „listă cu lucruri pe care ar vrea să le fotografieze”, relatează SkyNews.

Prinţesa Kate, care a anunţat recent că a terminat tratamentul prin chimioterapie după ce la rândul ei a fost diagnosticată cu cancer la începutul acestui an, a fost fotografiată îmbrăţişând-o pe Liz Hatton, adolescenta de 16 ani din Harrogate. Este prima fotografie cu Prinţesa de Wales de când a confirmat că şi-a terminat propriul tratament împotriva cancerului, iar momentul nu putea fi mai emoţionant. Imaginile o arată îmbrăţişând-o călduros pe Liz Hatton, care suferă de o formă rară şi agresivă de cancer, şi pozând alături de Prinţul de Wales şi de familia lui Liz.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv