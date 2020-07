Fotografia cu care Antonia a stârnit imaginația fanilor: "Holy Moly Guacamole!"

Antonia este una dintre cele mai urmărite vedete pe rețelele de socializare, iar ultimele fotografii postate de aceasta pe Instagram au încins imaginația fanilor.

Cântăreața, care are peste 2,4 milioane de urmăritori pe contul de Instagram, a atras atenția cu două fotografii incendiare.

"Holy Moly Guacamole!", a scris Antonia, la ultima fotografie, în care a apare într-o ținută extrem de sexy.

Instagram

Cu două zile mai devreme, cântăreața a primit mii de like-uri la o postare în care pare că nu poartă bikini, deși este îmbrăcată într-o pereche de blugi și lenjerie intimă.

Instagram

"I’m so in tune with the person that I’ve become! Feeling grounded than ever! / "Mă simt atât de aproape de persoana care am devenit! Mă simt cu picioarele pe pământ mai mult ca niciodată!", a scris Antonia la o această fotografie.