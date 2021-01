Fosta soție a unui star din serialul Baywatch a ajuns să mănânce din gunoaie. GALERIE FOTO

Loni Willison, fosta soție a starului din serialul Baywatch, Jeremy Jackson, a fost văzută căutând prin tomberoanele de gunoi din Venice Beach, California, după ce și-a pierdut casa și locul de muncă.

Fostul model părea de nerecunoscut în timp ce căuta prin tomberoanele de gunoi în California de Sud, transmite Daily Star.

Unii apropiați spun că Loni, în vârstă de 37 de ani, trăiește fără adăpost de luni de zile.



Profimedia

Potrivit unei cunoștințe a actorului, acesta a refuzat să-și ajute fosta soție, după ce s-au despărțit în 2014.

Cu toate acestea, în octombrie anul trecut, Loni a declarat că „nu dorește niciun ajutor”.

Loni a spus pe atunci: „Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, mă descurc bine. Nu vreau să mă ajute nimeni. Pot să trăiesc pe cont propriu. Am tot ce am nevoie chiar aici. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine și nu vreau să-i văd, nu vor să mă vadă”.

Mai mult, Loni s-ar lupta cu dependența de alcool și droguri.

Loni Willison s-a căsătorit cu Jeremy Jackson în 2012, iar mariajul lor a durat doar doi ani.

Getty



