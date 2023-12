Filmul „Ferrari” a ajuns și la Londra. Când va intra în cinematografele din România pelicula despre viața lui Enzo Ferrari

Pelicula despre viața lui Enzo Ferrari - fost pilot de curse devenit om de afaceri - a fost proiectată și la festivalul de film de la Veneția, unde a încântat cronicarii și publicul.

Pelicula ni-l arată pe mogulul italian într-un moment de cumpănă, în anul 1957. Compania sa e în pericol de faliment, așa că Enzo Ferrari pariază tot ce i-a rămas pe Mille Miglia - o cursă periculoasă de o mie de mile prin Italia.

Adam Driver, care îl întrupează pe Enzo Ferrari, și Penelope Cruz, care joacă rolul Laurei Ferrari - soția acestuia - au pășit pe covorul roșu de la Londra pe o ploaie măruntă. Le-a fost alături Patrick Dempsey, care a primit partitura pilotului de curse Piero Taruffi. Rolul i-a picat mănușă celui numit de revista People „cel mai sexy bărbat în viață”. Mai ales că Dempsey pilotează mașini de curse și în realitate.

„Ferrari” ajunge și în România

Patrick Dempsey, actor: „Să colaborez cu Michael Mann (regizorul), să filmez în Italia, să pot conduce eu mașinile de cursă, să lucrez cu Adam Driver, toate au făcut ca acesta să fie cel mai frumos rol din viața mea. Mi-am dorit să nu terminăn niciodată”.

Regizorul Michael Mann spune că a așteptat să aibă un buget suficient de generos pentru a face filmul așa cum și-a dorit.

Michael Mann, regizor: „Am preferat să nu-l fac deloc decât să nu iasă așa cum îmi doream. Cei care am lucrat la film am făcut sacrificii. Adam Driver și cu mine am acceptat să renunțăm la o parte din onorariu, doi producători au munci fără a fi plătiți”.

„Ferrari” intră în cinematografele din Statele Unite în ziua de Crăciun. La noi în țară va ajunge în ianuarie.

