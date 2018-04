Fiica cea mare a lui Ewan McGregor a pozat nud pentru Playboy

Gulliver

Fiica cea mare a celebrului actor Ewan McGregor, Clara, în vârstă de 22 de ani, a pozat nud pentru revista Playboy.

Câteva imagini din acest pictorial incendiar, realizat de fotograful Ungano Agriodimas, au fost postate și pe Instagram.

Deși a pozat dezbrăcată, ea a declarat pentru Playboy că se simte sexy atunci când poartă ”perechea favorită de blugi a mamei”.

De asemenea, potrivit The Sun, Clara afirmă că își dorește să ajungă o actriță celebră, la fel ca tatăl ei.

”Tocmai am absolvit Universitatea New York în decembrie și în timp ce eram la facultate făceam și prezentări de modă. Însă acum am timp să mă concentrez pe actorie.

Urmez cursuri de actorie și am mulți prieteni creativi din muzică și film, de toate felurile. Ce este mișto când ești în New York este că ești înconjurat de mulți oameni creativi”, a spus tânăra.

PLAYBOY shot by @ungano_agriodimas @playboy A post shared by claramcgregor (@claramcgregor) on Apr 20, 2018 at 8:42pm PDT

În 2017, actorul Ewan McGregor s-a despărțit de Eve Mavrakis după un mariaj de 22 de ani și 4 copii. Decizia a fost luată după a fost văzut sărutându-se cu Mary Elizabeth Winstead, partenera sa din serialul Fargo.

Însă în februarie 2018, tânăra actriţă Mary Elizabeth Winstead a pus capăt relaţiei sale cu Ewan McGregor, sătulă să fie ţinta insultelor şi a criticilor - a scris ziarul spaniol ABC, potrivit Agrepres.

Winstead ar fi decis să punct punct fiind sătulă să fie arătată cu degetul şi acuzată că este "o distrugătoare de familii". Iar aceasta deoarece McGregor a început relaţia când era căsătorit de peste 20 de ani cu soţia sa.

