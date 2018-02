Eurovision 2018. The Humans, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici au câștigat semifinala de la Sighişoara

Facebook.com

The HUMANS, Teodora Dinu şi Dora Gaitanovici s-au calificat, duminică seara, în finala Eurovision România, ce va avea loc în 25 februarie, în urma celei de-a cincea semifinale care a avut loc la Sighişoara.

Din cele 12 piese, juriul a decis acordarea a 58 de puncte pentru The HUMANS cu piesa "Goodbye", (compozitori Alin Neagoe, Cristina Caramarcu, Matei Alexandru Mihai), 50 de puncte pentru Teodora Dinu, pentru piesa "Fly", (compozitori Thomas Reil, Jeppe Reil, Udo Mechels, Maria Broberg) şi 42 de puncte pentru Dora Gaitanovici, pentru piesa "Fără Tine", (muzică şi voce Dora Gaitanovici).

Duminică seara, la Sighişoara, în a cincea şi ultima semifinală organizată în ţară, au fost prezentate 12 compoziţii din cele 60 care au intrat Selecţia Naţională a Eurovision România.

Pe scena sălii de spectacole "Mihai Eminescu" au concurat SAVE ("All We Need"), Tomher Cohen ("Baby You're The Only One"), Sergiu Bolota ("Every Little Thing"), Dora Gaitanovici ("Fără Tine"), Teodora Dinu ("Fly"), The HUMANS ("Goodbye"), Iliana ("I Won't Lie"), Evermorph ("Live Your Life"), Alexandru Ungureanu ("Sail With Me"), Manuel Chivari ("Somebody To Love"), Maria Suciu ("Sweet Nothing") şi Denisa Trofin ("Tears").

Ultima semifinală din cele cinci s-a desfăşurat pe scena unde, acum aproape 90 de ani, a concertat George Enescu, şi a constituit un adevărat record, fiind cea mai mică sală în care s-a organizat până acum evenimentul în România. Pentru a masca dimensiunile reduse ale sălii, organizatorii, echipa Televiziunii Române, au inundat scena de lumini şi cu grafică, fiind montate peste 100 de mp de ecrane LED şi 380 de mp de cortine LED, fapt ce a indus iluzia de spaţiu.

Spectacolul a fost deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, alături de toboşarul Cetăţii Medievale a Sighişoarei.

Show-ul a fost prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, iar Simona Boantă, jurnalist la TVR Târgu Mureş, a fost alături de concurenţi în Camera verde de unde a transmis opiniile artiştilor, după coborârea acestora de pe sceană.

În momentul în care juriul s-a retras pentru a decide cine merge mai departe în concurs, trupa Direcţia 5 a susţinut un recital extraordinar, pe o scenă amplasată în Piaţa Cetăţii.

Organizatorii au arătat că, în acest an, Selecţia Naţională s-a desfăşurat sub sloganul "Eurovision uneşte România!" şi, în premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare dintre cele cinci semifinale.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer