Este pe ultima sută de metri cu sarcina și a decis să anunțe numele copilului. Lili Sandu și-a visat bebelușul

????Baby Name Reveal..well sort of???????? Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru ca ne doream sa l ținem pentru prima data in brațe si sa simțim ca i se potrivește. Eh in urma cu câteva seri, am avut o surpriza din partea lui, l am visat pentru prima data ????????și atunci când l am întrebat “cum te cheama” mi a răspuns senin T... J...❤️???? Acum nu mai avem niciun dubiu, prenumele TJ it is! ???????????? Va lansam provocarea odata cu inițialele, sa ghiciți numele întreg ???? PS. Rog prietenele sa se abțină de la acest comentariu ca na voi îl știți de mult! Love u ???? #BabyTJ