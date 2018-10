Emma Stone susţine că rochiile de epocă purtate în "The Favourite" i-au afectat organele interne

Celebra actriţă joacă în drama de epocă "The Favourite" alături de Olivia Colman şi de Rachel Weisz. Ea a vorbit la Graham Norton Show despre problemele pe care i le-au ridicat rochiile în timpul filmărilor.

"Femeile au trăit aşa o perioadă atât de lungă, încât nu poţi să nu te gândeşti la cât au suferit (...) În prima lună (de filmări n.r.) nu puteam să respir şi inhalam mentol care mă făcea să mă simt ca şi când aş fi fost într-un spaţiu deschis, în care puteam să respir (...) După o lună toate organele mele interne s-au deplasat - a fost oribil şi dacă nu trebuie neapărat să faci asta, atunci nici nu încerca", s-a plâns actriţa.

