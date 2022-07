Emily Burghelea, Majda și Cosmina Păsărin vor prezenta „Vorbește Lumea” din 18 iulie

Cea mai bună energie vine de luni și până vineri, de la 10:30, din emisiunea care aduce cei mai tari invitați, cele mai fresh informații și cele mai ascultate piese, în direct pe PRO TV.

Vestea verii este că începând de luni, 18 iulie, diminețile vor începe cu cele mai tari fete: Emily Burghelea, Majda și Cosmina Păsărin. Experiența lor în televiziune, energia și voia bună vor transforma fiecare zi în cea mai bună.

Emoționată și extrem de fericită de noul început, Emily declară: ”Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă… Toate lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbește Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoționată și nerăbdătoare să-mi încep diminețile în platoul Vorbește Lumea! Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”

Majda revine la PRO TV și este pregătită să fie alături de telespectatori în emisiunea matinală: ”Să fac parte din această echipă frumoasă și fresh, pentru mine, este o adevărată plăcere. Avem o energie bună și îmi doresc ca oamenii de acasă să aleagă să-și bea cafeaua alături de noi în fiecare dimineață, să învețe alături de noi lucruri despre viață și să se bucure la fiecare noutate. Sunt convinsă că totul o să iasă bine pentru că eu, tot timpul, pun multă pasiune și iubire în tot ce fac”.

Cosmina Păsărin, cea care a fost aproape de echipa Vorbește Lumea și anul trecut, revine cu mult entuziasm: ”Echipa “Vorbește lumea” este minunată și sunt recunoscătoare pentru șansa care mi-a fost oferită. Colegele de emisiune sunt fermecătoare, sunt optimiste și mă bucur că avem ocazia de a petrece diminețile alături de telespectatorii emisiunii. Veți întâlni cei mai energici invitați, vom dezbate subiecte interesante și ne vom bucura împreună de vară. Fiți cu ochii pe noi!”

Nu ratați, de luni până vineri, de la ora 10:30, Vorbește Lumea, pe PRO TV și VOYO!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 15-07-2022 14:08