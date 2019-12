Elon Musk, la plimbare prin Miami cu noul Cybertruck. Ce a făcut la ieșirea din parcare

La trei săptămâni după lansarea cu probleme, fondatorul Tesla și-a scos iubita și câțiva prieteni la o tură cu noua sa mașină, sâmbătă seara, relatează FOX News.

Valeții au lăsat vehiculul parcat în fața unui restaurant, permițând trecătorilor curioși să facă fotografii și să filmeze.

Musk a ieșit din restaurant cu actorul Ed Norton pentru a arunca o privire la mașină, iar apoi a ieșit din parcare doborând un jalon, conform imaginilor surprinse de martori.

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH