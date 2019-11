Elon Musk explică de ce s-au spart geamurile prototipului Cybertruck

În timpul amplei demonstrații, Musk a vrut să le arate tuturor rezistenţa noilor geamuri integrate în designul prototipului Cybertruck, potrivit CNN.

Constructorul susținea că geamurile noului vehicul sunt indestructibile. Numai că acestea s-au spart, când au fost lovite cu o bilă metalică.

Ulterior, Musk a oferit o explicație pentru incident. Cu puţin timp înainte ca von Holzhausen să testeze geamurile, acesta a lovit uşa maşinii cu un baros uriaş. Impactul a dăunat în egală măsură şi geamurilor, a declarat Musk.

„Impactul loviturii de baros a afectat sticla şi acesta este motivul pentru care bila de oţel nu a ricoşat. Trebuia să fi făcut mai întâi demonstraţia cu bila şi apoi pe cea cu ciocanul. Data viitoare…” a scris Musk pe Twitter.

I know the real reason behind the window crack. It’s ok Elon, But maybe you should’ve threw the ball of the window before you decided to hit the door with a sledgehammer