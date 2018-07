Electric Castle 2018. Mesajul lui JP Cooper și reacția unui turist care a ajuns la festival în 15 ore

La Electric Castle a plouat doar cu bună dispoziţie în a doua noapte de festival.

Vremea a fost de partea celor aproape 40.000 de petrecăreţi care s-au distrat până în zori. Britanicul JP Cooper şi DJ-ul belgian Netsky au întreţinut o atmosferă electrică pe scenă principală.

Britanicul JP Cooper a sosit pentru prima oară în România şi a electrizat publicul pe scena principală din curtea Castelului Banffy.

Artistul a acordat un interviu pentru Ştirile PRO TV, în care a mărturisit sincer că ştie puţine lucruri despre ţara noastră, dar că îi place la noi.

JP Cooper: "Prietenii mi-au povestit despre vampiri şi femei frumoase. Şi am auzit că aveţi vinuri bune. Despre albumul de acum: sunt multe piese şi poveşti despre copilăria mea, relaţiile mele cu familia, cu fiul meu, cu tatăl meu."

Turist: "Am făcut aproximativ 14-15 ore să ajungem aici, nu am mai fost la acest festival, dar este unul dintre cele mai bune la care am fost. Pot să tot repet: epic, epic, epic. Totul e epic aici."

Tot pe scenă principală au urcat şi suedezele de la Icona Pop.

Vineri petrecăreţii au dormit până târziu. Odată treziţi, s-au bucurat din plin de soare. La prânz a fost coadă mare la mâncare, la fel şi la zona de gadgeturi. Mulţi au aşteptat să-şi încarce telefoanele.

