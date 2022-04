După doi ani, Dimitri Vegas & Like Mike s-au întors pe scenele marilor festivaluri. Îi vedem în vară pe mainstage-ul Neversea

Ultimii doi ani au fost diferiți pentru Dimitri Vegas & Like Mike, unul dintre cele mai apreciate duo-uri din muzica electronică de azi.

Sunt numele care au dominat în industria de evenimente înca din anul 2015, an în care au fost primul duo din istoria Top 100 DJ MAG care a ajuns în fruntea acestui clasament.

Show-urile live unice i-au transformat in staruri globale, cei doi au fost headlineri la cele mai mari festivaluri din lume EDC, Ultra, UNTOLD, Tomorrowland, Parookaville, Sensation ori Creamfields.





Dimitri Vegas și Like Mike au ajuns pe scenele unor evenimente dedicate, de obicei, artiștilor pop; au pus muzică la finala UEFA Champions League în Madrid și în America de Sud la Lollapalooza.





Cei doi sunt cunoscuți și pentru producțiile memorabile precum ‘The Hum’ single recompensat cu Discul de Platină, ‘Higher Place’ colaboarea cu Ne-Yo care le-a adus locul 1 în Billboard Dance Chart, ‘Hey Baby’ piesă la care au lucrat cu Diplo, ‘Compilated’ cu David Guetta și Kiiara, un succes și pe Spotify și pe platforma YouTube, unde clip-ul oficiala a trecut de 86 de milioane de vizualizări.





La toate acestea se adaugă o listă impresionantă de alte colaborări cu Armin van Buuren, Gucci Mane, Ummet Ozcan, Martin Garrix, Hans Zimmer, Fatboy Slim, Wiz Khalifa, Afrojack sau Kid Ink.

Până în 2020 totul era perfect și in viața celor doi DJ. Pandemia a pus pe pauză evenimentele, Dimitri Vegas și-a consolidat cariera în cinematografie, iar Like Mike a lansat câteva proiecte în calitate de artist solo.

După câteva roluri memorabile in blockbuster-uri gen: Rambo: Last Blood, Men In Black: International și Yummy, Dimitri Vegas a fost ales și în distribuția noului film din seria Jurassic World: Dominion, programat să fie lansat în cinematografe în iunie, a devenit tată, băiețelul lui Dimitri Vegas și a lui Anouk Matton aka MATTN, poartă numele bunicului, Takis.

London Takis Thivaios a venit pe lume pe data de 9 iulie 2021, aducând bucurie și puțină speranță intr-o familei încercată în acest an; fratele lui Dimitri, Like Mike a trecut printr-o dramă personală, iubita lui Gemma Rosereyn a pierdut sarcina după 25 de săptămâni, iar tatăl celor doi s-a stins din viață pe 10 iunie anul trecut.

Anul 2021 a fost un an lipsit complet de evenimente live pentru cei doi , Dimitri Vegas și Like Mike au ales să-și anuleze prezență la vreun festival în semn de respect pentru pierderea tatălui.

Anul acesta cel mai nebun duo din muzica electronică revine!

La acest final de săptamână au lansat și prima colaborare din 2022, “Shooting Darts” la care au lucrat cu R3HAB.





Dimitri Vegas & Like Mike au fost confirmați ca headlineri la festivalul Neversea ediția 2022, eveniment care va avea loc în perioada 7-10 iulie.