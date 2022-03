Primul duo de surori din muzica electronică vine în această la Neversea. NERVO pregătesc un show special la malul mării

În luna femeii, organizatorii Neversea promovează primele numele feminine anunțate la festival în această vară. Astăzi vorbim despre NERVO, primul duo de surori gemene din istoria muzicii electronice.

Mim și Liv NERVO au atras atenția pe scena EDM încă de la prima apariție în Top 100 DJ Mag, în 2012. Ani la rând, NERVO au capitalizat un fanbass uriaș în întreaga lume și au avut cea mai puternică ascensiune în clasamentul dedicat DJ-ilor profesioniști.

Cu rezidențe în cele mai mai cluburi din lume și apariții pe mainstage-ul celor mai mari festivaluri de muzică electronică de pe planetă, de la UNTOLD la EDC, Tomorrowland, Creamfields, Lollapalooza ori Ultra, Mim și Liv au reușit să-și asigure statutul de cel mai aclamat duo feminin.

În 2015 și-au lansat albumul de debut, intitulat „Collateral”, au urmat „People Grinnin” (2016), „Best Friends” (o colaborare cu Sofi Tukker, lansată în 2017) sau recentul ,,Gotta Be With You”, lansat anul acesta împreună cu artista din Marea Britanie, Carla Monroe… toate aceste creații au devenit favoritele clubber-ilor din întreaga lume.



Originare din Melbourne, gemenele născute la o zi distanță, 17-18 februarie, au debutat într-o carieră de modeling pe care au abandonat-o rapid pentru a se dedica producției muzicale.

Prima piesă la care au lucrat a fost ,,Negotiate with Love”, scrisă pentru Rachel Stevens care a ajuns pe locul 10 un chart-urile din Statele Unite. A urmat uriașul succes ,,When Love Takes Over”, piesă nominalizată la categoria Best Dance Recording în cadrul Premiilor Grammy.

Acesta a fost momentul în care Mim și Liv au decis să lanseze producții proprii sub numele NERVO.

,,Like Home”, colaborarea cu Nicky Romero din 2012, le-a adus locul 33 în UK Singles Chart, în vreme ce „Hold On”, piesă lansată în 2013, a reușit să intre în chart-ul dance din Statele Unite ale Americii. Acesta a fost și momentul în care NERVO au devenit vizibile în toată lumea.

Anul 2014 a fost unul minunat pentru cele două surori, au ieșit pe piață cu „Haute Mess”, piesă care le-a asigurat locul 5 în clasamentele din mai multe țări ale lumii, inclusiv în Hot Dance Club Play Chart.



NERVO aleg să-și prezinte albumul de debut, „Collateral” un an mai târziu, în 2015, un LP care venea cu producții care au intrat în U.S. Top Five: „Let It Go”, „Bulletproof” și „The Other Boys”, o piesă de NO. 1 la care au lucrat cu Nile Rodgers, Kylie Minogue și Jake Shears.

Și-au făcut prieteni, care au devenit și colaboratori, cu Steve Aoki și Afrojack au lansat ,,We’re All No One” (locul 8 în Billboard Hot Dance Club Songs Chart), ,,The Way We See The World” cu Afrojack, Dimitri Vegas and Like Mike (Imnul Oficial Tomorrowland 2011), ,,Reason” cu Hook N Sling, ,,Something to Believe In” la care au lucrat cu Norman Doray, ,,Like Home” alături de Nicky Romero (timp de 3 săptămâni piesa a fost NO. 1), ,,Turn This Love Around” cu Armin Van Buuren (inclusă în albumul ,,Intense”).

În mod natural au urmat rezidențele în cele mai mari cluburi ale lumii: Omnia, Hakkasan, Wet Republic în Las Vegas, Ushuaia și seria de evenimente #NERVONation în Hi Ibiza, turnee peste tot în lume, gemenele fiind headlineri la cele mai mari evenimente din circuitul de festival, cu o apariție memorabilă și la festivalul UNTOLD.

Style, savvy, positivity!

Nu a fost o surpriză pentru nimeni faptul că gemenele NERVO au semnat parteneriate cu cele mai puternice branduri din lume, lansându-și si propria colecție vestimentară.

,,Let’s face it, you can be creative in many ways. From wearing crazy clothes and great makeup to playing insane tunes. It’s all good” – Mim Nervo

Două tipe cu un stil vestimentar ieșit din tipare, care au apărut pe coperta celor mai cunoscute reviste fashion din lume de la Vogue, Elle, Cosmopolitan până la NYLON, In Style, People, gemenele NERVO au reușit să devină un simbol al libertății de exprimare, figuri iconice pe scena EDM.

“Purple hair and purple lipstick; we did it all!!” – Mim & Liv Nervo

Recent, NERVO au lansat un hit viral ,,Best Friend", piesă care a ajuns pe locul 1 în clasamentele radio și pe platforma iTunes, clip-ul trecând de 43 de milioane de vizualizări pe YouTube și peste 107 milioane stream-uri pe Spotify.

Lista release-urilor de succes marca Nervo include ,,In Your Arms", ,,Anywhere You Go", ,,LOCO", ,,Like Air", ,,Make It Last", ,,Champagne" sau ,,Lost In You", piese la care cele două surori au colaborat cu cei mai mari artiști din muzica dance de azi: Timmy Trumpet, Quintino, Danny Avila, DVBBS, Chief Keef sau Wolfpack.