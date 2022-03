Krewella, în premieră în această vară la festivalul Neversea

În luna femeii, organizatorii Neversea promovează primele numele feminine anunțate la festival în această vară. Astăzi vorbim despre Krewella, cele două surori care fascinează lumea underground a muzicii electronice.

O combinație de stiluri, de la progressive house la electro, dubstep, trap, dance-rock, hardstyle sau future bass, toate au fost atu-urile surorilor Jahan și Yasmine Yousaf aka Krewella.

Un duo din Statele Unite ale Americii, care și-a făcut debutul în 2012, an în care au lansat EP-ul de debut ,,Play Hard”. Au ajuns rapid pe locul șase în Billboard Top Dance/Electronic Albums și pe locul doi în Heatseekers Albums.

Single-ul ,,Alive” are peste 85 de milioane de stream-uri pe Spotify, clip-ul oficial al piesei a trecut de 98 de milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

Un an mai târziu, cele două surori și-au lansat pe iTunes și albumul de debut ,,Get Wet”. A urmat un parteneriat cu brandul Electric Family pentru o campanie umanitară.

Combinația de stiluri le-a asigurat prezența la marile festivaluri ale lumii, iar în această vară Krewella marchează o premieră la festivalul Neversea.

Pentru aparițiile live în circuitul de festival, Krewella au fost recompensate cu trofeul la categoria ,,Best Breakthrough Artist” la International Dance Music Awards.

În 2016, surorile Yousaf și-au prezentat EP-ul ,,Ammunition” cu care au debutat pe locul doi în Top Dance/Electronic Albums Chart.

Pentru 2017 au pregătit o campanie de lansare a trei single-uri simultan, ,,Team", ,,Be There" și ,,Love Outta Me", iar la începutul anului 2020 și-au lansat albumul “Zer0”.