B Jones vine pentru prima oară la festivalul Neversea, în această vară

În luna femeii, organizatorii Neversea promovează primele numele feminine anunțate la festival în această vară.

Ambasador al insulei Ibiza, B Jones și-a construit cu pași siguri o carieră de succes. A pus muzică în peste 200 de cluburi din 40 de țări, aflate pe 5 continente. A fost nominalizată la categoria „Best Artist Of The Year” la Vicious Music Awards, iar prezența în Top 100 Djanes (un clasament dedicat exclusiv femeilor din industria muzicii electronice) i-a asigurat statutul de invitat de main în marile cluburi ale lumii. Turneul mondial a inclus țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, Elveția, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Argentina, India, Japonia, Singapore, Egipt sau Maroc.

Artista a semnat un parteneriat cu Pacha Agency, devenind ambasador pentru celebrul brand. Au urmat rezidențe în Mambo, Nassau Beach Club, KM5 sau Blue Marlin.

B Jones a fost aleasă ca DJ rezident în Ushuaia (Ibiza) pentru seria de evenimente săptămânale ale norvegianului Kygo. A fost invitată la seria de petreceri MTV, unde a urcat pe scenă alături de Jonas Blue, The Chainsmokers sau Icona Pop.

A devenit artistul cu cea mai puternică ascensiune în Spania, fiind invitată la cele mai mari festivaluri din țara de origine: Dreambeach, unde a deschis pentru Tiesto sau Arona Summer Festival.

În mod natural, a ajuns headliner la evenimentele mari din circuitul de festival, alături de Martin Garrix, Dannic, Eric Morillo, Borgeous sau Laidback Luke. Anul trecut a ajuns la festivalul UNTOLD și a marcat o premieră pentru festivalul din Cluj-Napoca. B Jones a fost prima femeie DJ care a urcat pe mainstage pentru un live set.

A urmat rezidența în Hï Ibiza alături de Steve Angello, Diplo sau Diego Miranda.

B Jones a experimentat cu succes și cariera de producător, are și un podcast, COME CLOSER TO IBIZA, difuzat la peste 35 de stații radio din lume.

În DJANE Top 100 2022, un clasament în care sunt incluse cele mai puternice femei din industria electronic, B Jones ocupă locul 34, în urcare față de topul realizat în 2021.