Drama trăită de supermodelul Chrissy Teigen şi cântăreţul John Legend. Mesajul sfâșietor de pe Instagram

Supermodelul Chrissy Teigen şi cântăreţul John Legend trec printr-o dramă, după ce cel de-al treilea copil al cuplului a decedat la naștere.

Chrissy Teigen a anunțat pierderea suferită într-o postare sfâșietoare pe Instagram.

"Suntem șocați și simțim o durere despre care doar auzi, o durere pe care nu am mai simțit-o până acum. Nu am reușit să oprim sângerarea și să-i oferim copilului nostru fluidele de care avea nevoie, în ciuda a pungi și pungi de transfuzii de sânge. Nu a fost suficient. Nu ne-am decis cum ne vom numi copiii decât imediat după naștere, chiar înainte de a ieși din spital. Dar, dintr-un anume motiv, acestui micuț am început să-i spunem Jack. Așa că întotdeauna va rămâne Jack. Jack s-a străduit atât de tare să devină o parte din mica noastră familie și întotdeauna va fi. Pentru al nostru Jack, îmi pare rău că primele momente din viața ta au fost atât de complicate și că nu ți-am putut oferi casa de care aveai nevoie pentru a supraviețui. Întotdeauna te vom iubi", spune Chrissy Teigen.

Postarea este însoțită de imagini în care fotomodelul apare pe patul de spital, alături de soțul ei.

"Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis rugăciunile și energia voastră pozitivă. Simțim iubirea voastră și o apreciem cu adevărat. Suntem atât de recunoscători pentru viața pe care o avem. Pentru minunații noștri copii, Luna și Miles, pentru toate lucrurile pe care le-am putut experimenta până acum", a mai spus fotomodelul.

Chrissy Teigen și John Legend au doi copii, pe Luna Simone, în vârstă de 4 ani și un băiețel, Miles Theodore, în vârstă de 2 ani, ambii în urma unor fertilizări în vitro.