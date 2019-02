Drama ascunsă din viața lui Meghan Markle: “Mi-ai zdrobit inima în milioane de bucăți”

Ducesa de Sussex i-a scris tatălui ei o scrisoare de cinci pagini, la scurt timp după nunta din 2018, în care descrie drama pe care o trăiește din cauza divergențelor cu membrii familiei, cerând-i să pună capăt minciunilor și dezinformărilor.

Scrisoarea a fost făcută publică duminică chiar de Thomas Markle, după ce câțiva prieteni ai fostei actrițe au dat interviuri pe această temă în presa americană.

În scrisoarea publicată de Daily Mail, Meghan își acuza tatăl că lansează minciuni despre ea și soțul ei, prințul William, și îi cerea să-i lase în pace.

“Cu inima întristată îți scriu aceste rânduri pentru că nu înțeleg de ce ai ales acest drum și nu-ți dai seama câtă durere provoci. Acțiunile tale mi-au zdrobit inima în milioane de bucăți – nu numai pentru că ai provocat o durere care nu era necesară, ci pentru că ai ales să nu spui adevărul și te-ai lăsat manipulat, lucru pe care nu-l pot înțelege”, sunt cuvintele cu care Meghan începe scrisoarea.

