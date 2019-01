Meghan Markle, strălucitoare în luna a 6-a. Ducesa a anunțat când va naște. FOTO

În cadrul primei vizite din acest an, în Birkenhead, Meghan a dezvăluit că este însărcinată în șase luni, însă nu poate spune și sexul copilului pentru că nici ei nu știu dacă vor avea un băiețel sau o fetiță. Cuplul regal își dorește ca acest lucru să fie o surpriză.

Meghan a strălucit la întâlnirea cu localnicii din Birkenhead. Ducesa a purtat o rochie purpurie și o haină roșie cu pantofi de aceeași culoare.

În timpul vizitei, cuplul regal a primit o mulțime de cadouri de la localnici pentru viitorul lor copil. De asemenea, oamenii le-au transmis mai multe mesaje:

"Meghan radiază, arată extraordinar de bine, îi doresc să aibă o naștere ușoară", ori "Harry va fi un tată foarte bun", au fost doar câteva din mesajele localnicilor pe care cuplul regal i-a vizitat luni, în prima vizită din 2019.

