Donald Trump a numit-o pe Story Daniels „față de cal”. Reacția actriței de filme pentru adulți

Un tribunal federal din Los Angeles a respins luni plângerea pe care actrița a depus-o împotriva lui Donald Trump. Exprimându-şi satisfacţia pentru această decizie, preşedintele american care obişnuieşte să pună porecle adversarilor săi şi să scoată în evidenţă trăsăturile femeilor, a atacat-o şi pe Stormy Daniels, al cărei nume reral este Stephanie Clifford, informează Agerpres.

„Acum pot să o atac pe „Horseface” (n.r - față de cal) şi pe avocatul ei de joasă speţă din statul Texas. Acum va confirma scrisoarea pe care a semnat-o! Nu ştie nimic despre mine, o escroacă adevărată!", a scris pe contul său de Twitter preşedintele american.

Stormy Daniels i-a dat imediat replica pe Twitter. „Doamnelor şi domnilor, vi-l prezint pe preşedintele vostru", a scris ea, denunţându-l pe bărbatul care şi-a arătat „încă o dată incompetenţa, ura faţă de femei şi lipsa totală de sânge rece".

Mai mult, ea a sugerat că Trump ar avea „tendințe spre zoofilie.”

Ladies and Gentlemen, may I present your president. In addition to his...umm...shortcomings, he has demonstrated his incompetence, hatred of women and lack of self control on Twitter AGAIN! And perhaps a penchant for bestiality. Game on, Tiny. https://t.co/6DpDD5ELtj