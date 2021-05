Documentarul făcut de Prinţul Harry şi Oprah Winfrey continuă. Ce subiecte vor aborda

Prinţul Harry şi Oprah Winfrey vor discuta despre documentarul lor dedicat sănătăţii mintale într-o continuare a acelei producţii, au anunţat miercuri reprezentanţii Apple TV+, informează Reuters.

Noul show, "The Me You Can't See: A Path Forward", va fi o întrunire virtuală difuzată vineri, la care vor participa experţi în sănătate, celebrităţi şi sportivi, care vor vorbi despre lupta lor cu depresia, schizofrenia şi anxietatea.

Apple TV+ a anunţat că documentarul iniţial, în care prinţul Harry a vorbit despre trauma îndelungată resimţită după moartea mamei sale, îngrijorările legate de soţia lui, Meghan, şi reacţiile unor membri ai familiei regale britanice, a determinat o creştere cu 40% a audienţei sale medii săptămânale din Marea Britanie, săptămâna trecută.

Documentarul "The Me You Can't See" a fost de asemenea vizionat pe scară largă în Canada, Australia, Germania, Brazilia şi în alte ţări şi teritorii, au anunţat reprezentanţii platformei de streaming.

Proiectul a marcat prima incursiune a prinţului Harry în universul producţiilor de televiziune după ce el şi soţia lui, Meghan, care deţin titlurile de duce şi ducesă de Sussex, au renunţat la drepturile şi îndatoririle lor regale şi s-au mutat în California în 2020.

Potrivit Apple TV+, la întrunirea de vineri vor participa şi unele dintre personalităţile intervievate în producţia iniţială, inclusiv actriţa Glenn Close, care le va oferi telespectatorilor mai multe detalii despre poveştile de viaţă ale invitaţilor şi sfaturi primite de la experţi în sănătatea mintală.

Deocamdată nu se ştie dacă prinţul Harry va face noi dezvăluiri despre lupta lui cu problemele de sănătate mintală în cadrul întrunirii de vineri