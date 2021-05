Prințul Harry, dezvăluiri despre anxietatea severă și atacurile de panică: „A fost un coşmar”

Prinţul Harry a făcut mai multe dezvăluiri surpinzătoare în serialul realizat împreună cu Oprah Winfrey.

În „The Me You Can't See”, serial documentar producţie Apple TV+ pe care l-a creat cu Winfrey, prinţul Harry, duce de Sussex, vorbeşte deschis despre sănătatea sa mintală, potrivit News.ro.

El a spus că a făcut terapie 4 ani, „pentru a se vindeca de trecut”, şi că soţia lui, Meghan Markle, l-a încurajat în acest sens.

„Am consultat medici, terapeuţi, terapeuţi alternativi, dar să o cunosc şi să fiu cu Meghan - atunci am ştiut că dacă nu fac terapie şi nu mă repar voi pierde această femeie cu care mă puteam vedea petrecându-mi restul vieţii”, a spus el.

Problemele lui Harry au apărut după moartea mamei lui, prinţesa Diana, în 1997, când el avea vârsta de 12 ani. În copilărie şi primii ani de maturitate, prinţul a mărturisit că „nu se afla într-un mediu în care era încurajat să discuţi despre asta”.

”Atacuri de panică, axietate severă”

Odată cu îndatoririle regale, anxietatea severă l-a dominat, a mai mărturisit el.

„De fiecare dată când îmi puneam un costum şi cravată, până să plec de acasă transpiram, îmi creştea pulsul... eram în mod de luptă sau în modul avion. Atacuri de panică, anxietate severă... Perioada de la 28 la, probabil, 32 de ani, a fost un coşmar în viaţa mea, eram panicat”, spune Harry.

„Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac lucruri care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam”, a continuat el.

„Dar, uşor, am devenit conştient că, OK, nu beam de luni până vineri, dar probabil beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seara. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva”, a mărturisit Harry.

El este de părere că cei care suferă din cauza mediului în care cresc şi trăiesc, din cauza a ceea ce li s-a întâmplat şi a lucrurilor la care au fost expuşi, trebuie să proceseze toate problemele, altfel „ele apar în diverse moduri şi nu le mai poţi controla”.

Decesul prințesei Diana

În primul episod, prinţul Harry a vorbit şi despre înmormântarea mamei lui. „Cel mai bine îmi amintesc sunetul copitelor calului pe drumul de piatră roşie”. El şi prinţul William, în vârstă de 15 ani atunci, erau în stare de şoc, a mai afirmat Harry.

„Doar mergeam şi făceam ce era de aşteptat să fac, arătându-mi doar o zecime din emoţia pe care toţi ceilalţi o arătau”, a adăugat el.

Prinţul Harry a reiterat că încă este bântuit de amintirea de a se simţi neajutorat în timp ce mama lui se lupta cu presa tabloidă.

El a dezvăluit şi că unul dintre primele cuvinte spuse de Archie, fiul său în vârstă de 2 ani, a fost „grandma” (bunica, n.r.), referire la prinţesa Diana.

Serialul documentar „The Me You Can't See” a fost lansat pe 20 mai şi va cuprinde poveşti ale unora ca Oprah Winfrey, Lady Gaga şi Glenn Close.