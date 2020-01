DJ-ul care trebuia să joace în Bad Boys 3, însă n-a ajuns la filmări din cauza problemelor cu viza

Noua serie a francizei "Bad Boys" e un succes de box-office în întreaga lume, alături de Will Smith și Martin Lawrence, în distribuție apar Vanessa Hudgens și DJ Khaled.

"Bad Boys for Life" a avut, în primul weekend, încasări de 34 milioane de dolari, iar soundtrack-ul este un succes uriaș.

Dar deja știți toate astea. Ce nu știți e ca Dimitri Vegas, jumatatea duo-ului de DJ care ocupă locul 1 în Top 100 DJ MAG, si care a urcat 5 ani la rand pe mainstage-ul UNTOLD, a fost selectat pentru a avea un rol în acest blockbuster!

Regizorii "Bad Boys for Life", belgienii Adil El Arbi și Bilall Fallah au declarat într-un interviu pentru HLN ca prima alegere pentru rolul lui Zway-Lo (personajul negativ) a fost Dimitri Vegas.Nicky Jam a fost a doua opțiune!

Poate părea ciudată alegerea unui DJ pentru un astfel de rol, Dimitri Vegas și-a facut debutul în actorie și așa alegerea celor doi regizori are o explicație. Vegas a apărut în Rambo: Last Blood’, ‘Men in Black: International’, ‘Lukas’ și a fost personaj în jocul video Mortal Kombat 11, ‘Sub-Zero’.

Motivul pentru care Veags nu a apărut in noul "Bad Boys for Life" a fost legat de probleme legate de viză și de reglementări de natură juridică.

Adil El Arbi și Bilall Fallah au declarat în același interviu că sunt hotărăți să-l includă pe Dimitri Vegas în următorul lor proiect cinematografic.

“Trebuia să apară în film, l-am dorit foarte mult in distribuție, era perfect pentru personajul negativ. Dimitri este un geniu în interpretare, știe mai mult decăt stim noi doi“.

Mai multe despre Dimitri Vegas, povesteste chiar el intr-un interviu UNTOLD STORIES.